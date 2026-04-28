El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

Hoy, 28 de abril de 2026, As Neves se prepara para un día con un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante la madrugada. La humedad relativa será alta, alcanzando un 76% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo se irá cubriendo con nubes altas, y la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 25 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más cálida debido a la combinación de la temperatura y la humedad. El viento, que soplará del este con velocidades que oscilarán entre los 16 y 19 km/h, podría aportar un ligero alivio a la calidez de la tarde.

A partir de la tarde, se anticipa un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. Desde las 14:00 hasta las 20:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00. Esto coincide con la llegada de un sistema de tormentas que traerá intervalos nubosos y, en algunos momentos, lluvia escasa. Se prevé que la precipitación acumulada durante este periodo sea de aproximadamente 1 mm, lo que podría ser suficiente para mojar el suelo, pero no se espera que cause problemas significativos.

El viento también se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 53 km/h en la tarde, lo que podría generar condiciones de incomodidad, especialmente durante las tormentas. La dirección del viento cambiará a noreste y sur, lo que podría influir en la sensación térmica y en la dispersión de las nubes.

Al caer la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 18 grados, y la humedad relativa aumentará, alcanzando un 71% hacia el final del día. La probabilidad de tormenta disminuirá, pero aún se mantendrá un 25% de posibilidad de chubascos ligeros.

En resumen, hoy en As Neves se vivirá un día de contrastes, comenzando con un tiempo agradable y culminando en un ambiente más inestable con la llegada de lluvias y tormentas. Es recomendable que los residentes se preparen para cambios en el tiempo y mantengan un paraguas a mano.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 28 de abril de 2026, el tiempo en Ponteareas se presenta con una variedad de condiciones que van desde cielos poco nubosos hasta momentos de nubosidad densa y posibilidad de tormentas. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas alrededor de los 17 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevén nubes altas que podrían cubrir el cielo.

Hoy, 28 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente nublado, con un predominio de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas irán cubriendo el cielo, especialmente entre las 8:00 y las 20:00 horas, cuando se espera que la nubosidad sea más densa.

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Salvaterra de Miño experimentará un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C a las 15°C. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.