El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

Hoy, 27 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:35. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en 14 grados y descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% y descendiendo a un 54% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitaciones es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre.

El viento será un factor notable hoy, soplando desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 18 y 29 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. Los amantes de la naturaleza y los deportes al aire libre deben estar preparados para estas ráfagas, que podrían influir en actividades como la navegación o el ciclismo.

A medida que el día se acerca a su fin, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 21:31, ofreciendo una hermosa vista del atardecer en la costa gallega.

En resumen, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y un viento notable, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo lo que promete ser un día espléndido en esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, alcanzando los 24 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando un 79% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescura al inicio del día.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 80% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.