El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 80% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando los 18 grados hacia el mediodía. La brisa del noreste, con velocidades que rondarán los 15 a 18 km/h, aportará un toque fresco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los habitantes y visitantes de Vilagarcía disfruten de un día soleado.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 25 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con la baja probabilidad de nubes, hará que la tarde sea perfecta para paseos por la playa o actividades recreativas en los parques locales. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

Sin embargo, hacia el final de la tarde y entrada la noche, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían aparecer. A pesar de esto, las temperaturas se mantendrán agradables, descendiendo a 22 grados hacia las 19:00 horas. La brisa del noreste continuará, aunque con una ligera disminución en su intensidad.

La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 17 grados a la hora de la cena. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:31. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para salir a cenar o disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el entorno natural y social de la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando un 79% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescura al inicio del día.

Hoy, 27 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:35. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en 14 grados y descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.