El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y 14 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán bajando hasta alcanzar los 12 grados a las 05:00 y 06:00, antes de comenzar a recuperarse.

A partir de las 08:00, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 13 grados, y posteriormente subiendo a 15 grados a las 09:00. La temperatura seguirá en ascenso, llegando a un máximo de 27 grados a las 17:00, lo que sugiere un día cálido y agradable. Sin embargo, hacia el final de la tarde y la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a las 21:00 y 19 grados a las 22:00.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 83% a las 00:00 y alcanzando un 94% a las 07:00. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, llegando a un 50% a las 14:00 y manteniéndose en torno al 60% durante la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa a partir de las 14:00, con una probabilidad de precipitación del 55% en este periodo. Las lluvias serán ligeras y esporádicas, por lo que no deberían afectar significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h durante la mañana y la tarde. A partir de las 18:00, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la tarde.

En resumen, el día en Vilaboa se perfila como mayormente soleado y cálido, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde. Es recomendable que los habitantes disfruten de las horas de sol, pero que estén preparados para un cambio en el tiempo hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Moaña se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Redondela, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 27 grados . La jornada comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo de 12 grados a las 07:00, antes de comenzar a ascender.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.