El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Vila de Cruces se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 92%, lo que podría generar una sensación de frescura al salir.

A medida que avance la mañana, se mantendrá el cielo poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 12 grados a las 09:00 horas. La brisa será suave, con vientos provenientes del noreste a una velocidad de 6 a 10 km/h, lo que contribuirá a un ambiente agradable para realizar actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las 16:00 horas. La humedad relativa disminuirá ligeramente, situándose en torno al 57%, lo que hará que la sensación térmica sea más cálida.

A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque la precipitación esperada es escasa, con un total de 0.1 mm, es recomendable que los habitantes de Vila de Cruces tengan a mano un paraguas o impermeable, especialmente si planean salir por la tarde.

El viento también se intensificará, alcanzando rachas de hasta 38 km/h hacia las 17:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del aumento de temperatura. Las condiciones del viento, que soplará principalmente del norte y noreste, podrían ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre.

Al caer la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas descenderán a alrededor de 13 grados hacia las 23:00 horas, con una humedad que aumentará nuevamente, alcanzando el 83%. La visibilidad será buena, y se espera que la noche transcurra sin incidentes meteorológicos significativos.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día variado, con un inicio despejado, un aumento de nubosidad y una ligera posibilidad de lluvia por la tarde, seguido de un regreso a condiciones más despejadas por la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente en la tarde, donde se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 55%, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos ligeros.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en la tarde, donde se prevé un ambiente muy nuboso y cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en las horas centrales del día, proporcionando un contraste notable con el fresco inicio del día.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Silleda se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.