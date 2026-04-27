El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 3 de la tarde, pero se recuperará hacia la tarde, llegando a un máximo de 25 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 72% y aumentando hasta un 91% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 54% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más llevadera a medida que el día avanza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. A medida que el día progrese, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, con intervalos nubosos que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del cielo. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que asegura un día tranquilo y sin sobresaltos meteorológicos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:29.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la belleza de la ciudad.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 27 de abril de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:35. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco pero agradable.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Moaña se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.