El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 12 grados, ofreciendo un inicio de día fresco pero cómodo.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados hacia las 16:00 horas. Este incremento será acompañado por intervalos nubosos, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula durante la mayor parte del día, lo que sugiere que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocupaciones.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo a un 47% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 78% hacia el final de la jornada.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 17 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:30, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados a las 21:00. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado y temperaturas agradables para paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una baja probabilidad de lluvia. Los vientos del noreste aportarán frescura, haciendo de este un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Pontecesures, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.