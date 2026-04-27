El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura oscilará entre los 14 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la humedad, podría generar un ambiente cálido y agradable, ideal para paseos y actividades recreativas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación aumentará a partir de la tarde, con un 65% de posibilidad de lluvias ligeras entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que podría traer intervalos nubosos y algunas lluvias escasas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias y el aumento del viento.

En cuanto a la noche, se espera que el cielo se despeje nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:29 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados al caer la noche. La humedad relativa también disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

En resumen, el día en Tui se presentará mayormente soleado con un aumento de la temperatura durante la tarde, aunque con la posibilidad de lluvias ligeras y viento moderado. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un día cálido, pero que estén atentos a las condiciones cambiantes en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Gondomar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , proporcionando un inicio de jornada fresco pero agradable.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 28 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 28 grados.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las temperaturas oscilen entre los 12 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. Esta variación de temperatura sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.