El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas más frescas.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 44% y el 93% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales. Sin embargo, la brisa del norte, que soplará a velocidades de entre 6 y 17 km/h, proporcionará un alivio y hará que la sensación térmica sea más llevadera.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el riesgo de tormentas también es inexistente. La probabilidad de lluvia se mantiene en 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar intervalos nubosos, pero sin que esto afecte significativamente la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 19 grados a última hora, cuando el sol se ponga a las 21:29. La noche se prevé tranquila y despejada, ideal para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de sol y una brisa suave hará que el día sea muy placentero, permitiendo a los habitantes y visitantes disfrutar de la belleza de la primavera en esta encantadora localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura oscilará entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 13 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura oscilará entre los 14 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.