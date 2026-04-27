El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo de 12 grados a las 07:00, antes de comenzar a ascender.

Durante la jornada, el sol brillará con fuerza, alcanzando temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 27 grados en las horas centrales del día. A las 12:00, se prevé que la temperatura llegue a 24 grados, y a las 15:00, se alcanzarán los 26 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será alta, comenzando en un 77% a las 00:00 y descendiendo gradualmente hasta un 41% a las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

A partir de la tarde, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa, especialmente entre las 14:00 y las 19:00, con una probabilidad de precipitación del 55%. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, por lo que no deberían afectar significativamente las actividades al aire libre. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 21 grados a las 21:00 y cerrando el día con 17 grados a las 23:00.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y noroeste, con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h en las horas más ventosas, especialmente entre las 18:00 y las 19:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

El orto se producirá a las 07:35 y el ocaso será a las 21:29, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy será mayormente favorable, con temperaturas agradables y algunas posibilidades de lluvia ligera en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un día variado en el que se alternarán momentos de sol y nubes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes que podrían aparecer hacia la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Redondela, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 27 grados . La jornada comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y 14 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán bajando hasta alcanzar los 12 grados a las 05:00 y 06:00, antes de comenzar a recuperarse.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.