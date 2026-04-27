El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Silleda se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 14 grados a las 10:00 horas. El viento soplará del oeste a una velocidad de 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. La probabilidad de precipitación es nula durante las primeras horas, lo que sugiere un día seco y agradable para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, el tiempo comenzará a cambiar. A las 13:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo de 22 grados, y el cielo se tornará más nuboso. La probabilidad de lluvia aumentará significativamente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 100% de probabilidad de precipitación en este intervalo. Las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente hacia la tarde y la noche.

El viento también se intensificará, alcanzando rachas de hasta 41 km/h desde el norte, lo que podría generar un ambiente más fresco y ventoso. A las 18:00 horas, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 21 grados, mientras que la humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 60%.

Durante la noche, el cielo se despejará nuevamente, y las temperaturas caerán a 13 grados hacia la medianoche. La probabilidad de lluvia disminuirá, y el viento se moderará, lo que permitirá que la noche sea más tranquila.

En resumen, Silleda experimentará un inicio de día mayormente soleado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde. Se recomienda a los habitantes que disfruten de la mañana al aire libre, pero que estén preparados para posibles cambios en el tiempo a medida que avance el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados durante las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en la tarde, donde se prevé un ambiente muy nuboso y cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en las horas centrales del día, proporcionando un contraste notable con el fresco inicio del día.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Vila de Cruces se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 92%, lo que podría generar una sensación de frescura al salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.