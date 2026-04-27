El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la madrugada y estabilizándose en 14 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A lo largo del día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo a un 55% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con rachas que alcanzarán los 36 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que el día avance, la velocidad del viento se mantendrá entre 18 y 38 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la playa o deportes al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de las hermosas vistas que ofrece la costa gallega.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy se presenta como ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para pasear por la playa, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse en un entorno natural. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se mantendrán cálidas, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Bueu se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 2 de la tarde, pero se espera que el sol brille con fuerza, lo que hará que la sensación térmica sea más cálida.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y 14°C. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 13°C en las horas más frescas.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:35. A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 25 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.