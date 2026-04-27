El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 13 grados , con una humedad relativa que comenzará alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas, pero que irá disminuyendo a medida que avance el día.

A partir de las 8 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar intervalos nubosos, aunque sin que esto implique una disminución significativa de la temperatura. Se prevé que la temperatura alcance los 13 grados a las 8 de la mañana, subiendo gradualmente hasta llegar a los 28 grados a las 3 de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable. La humedad relativa también irá disminuyendo, alcanzando un 42% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

A lo largo de la tarde, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, se incrementará la probabilidad de precipitaciones, alcanzando un 70% entre las 2 y las 8 de la tarde. Sin embargo, las lluvias esperadas son escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Esto significa que, aunque existe la posibilidad de algunas gotas, no se anticipa un día de lluvia intensa. Las temperaturas seguirán siendo agradables, con máximas que rondarán los 27 y 28 grados.

El viento será otro factor a considerar hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 2 y 12 km/h, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente durante las horas más cálidas.

Hacia la noche, el cielo volverá a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un ocaso espectacular a las 21:28. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará nuevamente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, el día se presenta como una mezcla de sol y nubes, con temperaturas cálidas y la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, As Neves se despertará con un ambiente mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 11 grados hacia las 7 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las temperaturas oscilen entre los 12 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. Esta variación de temperatura sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.