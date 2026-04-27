El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las temperaturas oscilen entre los 12 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. Esta variación de temperatura sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 100% a las 07:00, pero disminuirá gradualmente a medida que avance la jornada, estabilizándose en torno al 43% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana comenzará con un ambiente algo húmedo, la tarde será más seca y confortable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste a una velocidad de 16 km/h por la mañana, aumentando a 31 km/h en la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede resultar refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que el viento cambie a direcciones como el este y el noreste, se mantendrá una sensación de frescura que contrarrestará el calor.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% durante la mayor parte del día, excepto en intervalos de la tarde, donde se prevé una ligera posibilidad de lluvia escasa, aunque no se espera que afecte significativamente las actividades al aire libre. La probabilidad de tormenta también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:29. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará de esta jornada una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Salceda de Caselas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 28 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 28 grados.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 13 grados , con una humedad relativa que comenzará alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas, pero que irá disminuyendo a medida que avance el día.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura oscilará entre los 14 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.