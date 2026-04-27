El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando un 79% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescura al inicio del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando los 16 grados a media mañana. La brisa del noreste, con velocidades de hasta 10 km/h, contribuirá a que la sensación térmica sea más placentera. Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 25 grados , lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, se registran intervalos nubosos en la tarde, aunque no se anticipan lluvias significativas. La probabilidad de tormenta también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

La tarde será especialmente cálida, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 25 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 54%, lo que hará que el ambiente sea más seco y cómodo. La velocidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando hasta 37 km/h en las horas pico, lo que podría generar ráfagas más intensas, especialmente en zonas abiertas.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados a las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:30 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Se recomienda aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, alcanzando los 24 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 27 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:35. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en 14 grados y descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.