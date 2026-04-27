El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Redondela, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 27 grados . La jornada comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía.

A lo largo de la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, llegando a un máximo de 27 grados a las 15:00 horas. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 77% a primera hora y bajará hasta un 49% en las horas más cálidas del día. Esto generará un ambiente más seco y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipa la llegada de intervalos nubosos, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 55% en este periodo. Aunque se prevén lluvias escasas, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos ligeros. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 20 grados a las 22:00 horas.

El viento será un factor notable durante el día, con ráfagas que alcanzarán hasta 37 km/h desde el noreste en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. En la mañana, el viento soplará de dirección este a una velocidad de 4 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada brevemente por la llegada de nubes y posibles lluvias en la tarde. La salida del sol está programada para las 07:35 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 21:29 horas, ofreciendo una larga jornada de luz natural.

En resumen, Redondela disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque es prudente estar atentos a la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes que podrían aparecer hacia la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo de 12 grados a las 07:00, antes de comenzar a ascender.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y 14 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán bajando hasta alcanzar los 12 grados a las 05:00 y 06:00, antes de comenzar a recuperarse.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.