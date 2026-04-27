El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 85%.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 13 grados a las 3 y 4 de la madrugada. Sin embargo, a partir de las 9 de la mañana, se espera un ligero aumento, llegando a los 15 grados. La brisa del norte, con velocidades que rondarán entre los 16 y 19 km/h, aportará una sensación fresca, especialmente en las horas más tempranas del día.

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque 26 grados. La humedad comenzará a disminuir, llegando a un 49% hacia las 4 de la tarde, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, se anticipan intervalos nubosos a partir de las 2 de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 55% entre las 2 y las 8 de la tarde. Aunque la posibilidad de lluvia es baja, se prevé que pueda haber lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 9 de la noche y bajando a 17 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará, llegando a un 65% hacia el final del día. El viento del norte continuará soplando, aunque con menor intensidad, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar atentos a posibles intervalos nubosos y ligeras lluvias en la tarde. La combinación de temperaturas cálidas y brisas frescas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, siempre con la precaución de que podrían presentarse algunas lluvias en las horas vespertinas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Barro, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:34. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 13 grados , con una humedad relativa que comenzará alta, alcanzando hasta el 88% en las primeras horas.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y 14°C. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 13°C en las horas más frescas.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos a lo largo de la jornada, especialmente en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.