El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Pontecesures, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos durante la mañana, comenzando en un 88% y descendiendo gradualmente hasta un 47% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas más soleadas. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados promete un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 16 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas rachas, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Pontecesures.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:30, momento en el que el sol se ocultará en el horizonte, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente propicio para disfrutar de la primavera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 25 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas de la mañana, antes de comenzar a ascender.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 12 grados, ofreciendo un inicio de día fresco pero cómodo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.