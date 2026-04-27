El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 11 grados hacia las 7 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 78% y alcanzando el 100% a las 5 de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 43% hacia las 8 de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 33 km/h desde el noreste en la tarde. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con brisas suaves de 1 a 4 km/h en la mañana y aumentando a medida que se acerque la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en momentos, especialmente durante las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es baja en general, con un 0% de posibilidades hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, se anticipan intervalos nubosos con lluvia escasa entre las 2 y las 8 de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 80% en ese intervalo. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que no debería afectar significativamente las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a 19 grados hacia las 10 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:29, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado, con algunas nubes pasajeras y la posibilidad de ligeras lluvias en la tarde. En resumen, Ponteareas disfrutará de un día variado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de algunas gotas de lluvia en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las temperaturas oscilen entre los 12 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. Esta variación de temperatura sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 13 grados , con una humedad relativa que comenzará alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas, pero que irá disminuyendo a medida que avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.