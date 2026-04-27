El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta en Ponte Caldelas con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 25 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas del día.

A partir de las 14:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 25 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será alta, comenzando en un 82% y disminuyendo gradualmente a un 50% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que las primeras horas del día se mantengan completamente secas, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la situación cambia ligeramente, ya que se estima un 80% de probabilidad de intervalos nubosos con lluvia escasa. Esto significa que, aunque no se anticipa una lluvia intensa, es recomendable que los residentes y visitantes de Ponte Caldelas lleven consigo un paraguas o impermeable, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 31 km/h hacia la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio del calor, pero también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en momentos puntuales.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque es recomendable estar preparado para posibles lluvias ligeras en la tarde. La combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes que podrían aparecer hacia la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo de 12 grados a las 07:00, antes de comenzar a ascender.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.