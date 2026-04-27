El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos a lo largo de la jornada, especialmente en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que bajará a niveles alrededor del 50% hacia la tarde. Sin embargo, la combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante la mayor parte del día. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, existe una probabilidad del 55% de que se produzcan intervalos nubosos con lluvia escasa. Se estima que la precipitación será mínima, con acumulados que no superarán los 0.1 mm, lo que no debería afectar significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará del norte, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en zonas abiertas.

El orto se producirá a las 07:35 y el ocaso será a las 21:30, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 17 grados . La humedad aumentará ligeramente, lo que podría generar un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, Poio disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas serán agradables, ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de viento y la ligera probabilidad de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y 14°C. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 13°C en las horas más frescas.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 85%.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.