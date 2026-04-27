El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes que podrían aparecer hacia la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 95% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 46% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y del este, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas de la tarde, especialmente en zonas más expuestas. Esto podría generar un ligero frescor, especialmente en las horas más calurosas del día.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día, aunque se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa a partir de las 14:00, con una probabilidad de precipitación del 65% en ese periodo. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, por lo que no se anticipan alteraciones significativas en las actividades diarias.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormenta es también baja, se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo a medida que se acerque la tarde. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja llevar un paraguas o impermeable por si acaso.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se perfila como mayormente soleado y cálido, con algunas nubes y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día agradable, aunque es recomendable estar preparados para cualquier eventualidad climática.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Redondela, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 27 grados . La jornada comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo de 12 grados a las 07:00, antes de comenzar a ascender.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.