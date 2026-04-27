El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura oscilará entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con un cielo poco nuboso, hará que el tiempo sea muy agradable para paseos y actividades recreativas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento será un factor a considerar, ya que se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. En las horas más activas del día, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, se podrían registrar ráfagas de viento más intensas, alcanzando hasta 39 km/h. Esto podría ser un alivio en las horas más cálidas, pero también es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades que requieran estabilidad, como montar en bicicleta o navegar.

La tarde se presentará como el momento más cálido del día, con temperaturas que podrían llegar a los 21 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 18 grados hacia las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 21:30, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Con un viento moderado y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados al inicio del día. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 13 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas más frescas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.