El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 13 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 15 grados a las 09:00 horas, y continúe aumentando hasta llegar a los 24 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la madrugada (77%), irá disminuyendo gradualmente, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 50% hacia la tarde.

El viento será un factor notable durante el día, con ráfagas que oscilarán entre 3 y 34 km/h. En las primeras horas, el viento soplará del este a una velocidad moderada, aumentando su intensidad a medida que avanza el día, especialmente en la tarde, donde se prevén rachas de hasta 34 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, sin posibilidades de lluvia en ninguna de las franjas horarias. La probabilidad de tormenta también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera probabilidad de intervalos nubosos, aunque no se espera que esto afecte significativamente la claridad del cielo.

La tarde será el momento más cálido del día, alcanzando temperaturas de hasta 25 grados a las 17:00 horas, lo que invita a disfrutar de actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 21 grados a las 22:00 horas, con cielos despejados que permitirán observar un hermoso atardecer.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura oscilará entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas más frescas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.