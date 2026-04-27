El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 28 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 28 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 99% a primera hora, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, situándose en torno al 43% por la tarde. Esto, combinado con el aumento de la temperatura, proporcionará un ambiente más cálido y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y este, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 16 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en momentos puntuales.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es baja, con un 60% de posibilidad de lluvias ligeras en la franja horaria de 14:00 a 20:00 horas. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será escasa y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un entorno claro y luminoso. A medida que se acerque la tarde, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no interrumpirán la luz solar.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre una hidratación adecuada y protección solar, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las temperaturas oscilen entre los 12 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. Esta variación de temperatura sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura oscilará entre los 14 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.