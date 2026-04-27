El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo cálido y confortable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 55% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la baja humedad en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 38 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las temperaturas más altas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza y las playas de O Grove. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:31. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje sin obstáculos.

En resumen, O Grove disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado hará que sea un día perfecto para pasear por la costa, disfrutar de la gastronomía local o simplemente relajarse en la playa.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, alcanzando los 24 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados hacia las 10 de la mañana.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:35. A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 25 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.