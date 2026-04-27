El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C a las 14°C en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24°C en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la jornada sea ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

A lo largo del día, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Sin embargo, se prevé un aumento en la probabilidad de intervalos nubosos hacia la tarde, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo mayormente soleado. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo y sin contratiempos meteorológicos.

En resumen, Nigrán disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave, es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza natural de la región. Recuerde hidratarse adecuadamente y protegerse del sol si planea estar expuesto durante las horas más cálidas del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados al inicio del día. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Gondomar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , proporcionando un inicio de jornada fresco pero agradable.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 3 de la tarde, pero se recuperará hacia la tarde, llegando a un máximo de 25 grados en las horas más cálidas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.