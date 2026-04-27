El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (75%), irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable durante las horas centrales del día. La humedad se situará en torno al 45% por la tarde, lo que permitirá que el tiempo se sienta más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de precipitación se mantendrá baja, con un 60% de probabilidad de lluvias ligeras en intervalos nubosos a partir de las 14:00 hasta las 20:00 horas. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con un total acumulado de solo 0.1 mm, lo que sugiere que la lluvia no será un inconveniente significativo para los planes del día.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy se caracterizará por un ambiente mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Las condiciones son propicias para disfrutar de un día al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles intervalos nubosos en la tarde. Con la combinación de temperaturas cálidas y cielos despejados, este día promete ser ideal para disfrutar de la primavera en su esplendor.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 28 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 28 grados.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Redondela, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 27 grados . La jornada comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 3 de la tarde, pero se recuperará hacia la tarde, llegando a un máximo de 25 grados en las horas más cálidas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.