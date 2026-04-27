El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se espera en Moraña un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:34. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 86% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando los 12 grados a las 02:00 y 03:00, y subiendo ligeramente a 14 grados hacia las 09:00. La humedad comenzará a descender, llegando al 79% a media mañana, lo que contribuirá a un ambiente más agradable. El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 14 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa.

Durante la tarde, se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados entre las 16:00 y 17:00. Sin embargo, a partir de las 14:00, se anticipan intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 55% en este periodo. Aunque la cantidad de lluvia esperada es mínima, es recomendable que los ciudadanos estén preparados por si se presentan algunas gotas.

La humedad relativa continuará disminuyendo, llegando a un 51% hacia las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. El viento también se intensificará, alcanzando rachas de hasta 36 km/h en la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.

Al caer la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán gradualmente hasta los 16 grados a las 23:00. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 81% hacia el final del día. El viento disminuirá en intensidad, con velocidades más suaves que oscilarán entre 6 y 12 km/h.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes y la posibilidad de lluvia ligera por la tarde. Se recomienda a los habitantes aprovechar las horas de sol y estar atentos a las condiciones del tiempo, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es más alta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Barro, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:34. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 13 grados , con una humedad relativa que comenzará alta, alcanzando hasta el 88% en las primeras horas.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 25 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas de la mañana, antes de comenzar a ascender.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.