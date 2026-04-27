El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 42% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse algo pesada, la tarde será más fresca y cómoda, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente en la tarde, con velocidades que alcanzarán hasta los 42 km/h provenientes del noreste. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, es recomendable tener precaución si se planean actividades al aire libre, ya que las ráfagas pueden ser intensas.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades hasta la tarde. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa en la tarde, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente las actividades diarias. La probabilidad de tormenta también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, con la precaución de estar atentos a las rachas de viento en las horas más cálidas. La combinación de un cielo poco nuboso y temperaturas cálidas promete un ambiente placentero para todos los residentes y visitantes de la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, A Cañiza se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 16 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana, alcanzando los 14 grados a media tarde. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, ya que se espera que el sol brille con fuerza.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes que podrían aparecer hacia la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 11 grados hacia las 7 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.