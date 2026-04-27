El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Moaña se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 82% al amanecer, pero se espera que disminuya a lo largo del día, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se podrían registrar rachas de hasta 36 km/h. Esto podría generar una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras, ideal para disfrutar de un paseo por la playa o actividades náuticas.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos. Sin embargo, se prevé que en la franja horaria de 14:00 a 20:00 horas, haya un 35% de probabilidad de tormentas, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen.

El atardecer se producirá a las 21:30, ofreciendo una hermosa vista del ocaso, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un espectáculo natural. En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Bueu se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 2 de la tarde, pero se espera que el sol brille con fuerza, lo que hará que la sensación térmica sea más cálida.

Hoy, 27 de abril de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:35. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco pero agradable.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 3 de la tarde, pero se recuperará hacia la tarde, llegando a un máximo de 25 grados en las horas más cálidas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.