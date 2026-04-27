El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 50% hacia la tarde. Esto sugiere un ambiente relativamente seco durante las horas más cálidas, lo que puede resultar en una sensación térmica agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 38 km/h en la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento pueden ser más intensas, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría afectar a aquellos que realicen actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Meis pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos, aunque no se espera que esto afecte significativamente la claridad del cielo.

La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un 25% entre las 14:00 y las 20:00. Esto indica que, aunque puede haber algunas nubes, las condiciones para tormentas son mínimas, lo que refuerza la idea de un día mayormente tranquilo y soleado.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y vientos moderados, los habitantes de la localidad pueden aprovechar al máximo este día primaveral.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Barro, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:34. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 13 grados , con una humedad relativa que comenzará alta, alcanzando hasta el 88% en las primeras horas.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, alcanzando los 24 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando un 79% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescura al inicio del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.