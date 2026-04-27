El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:35. A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 25 grados.

La humedad relativa será bastante variable, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 46% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura podría ser notable en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, la humedad irá disminuyendo, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 39 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Sin embargo, se anticipan intervalos nubosos en la tarde, aunque no se espera que esto afecte significativamente la claridad del cielo.

La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo en términos meteorológicos. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el campo.

En resumen, Meaño disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, alcanzando los 24 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando un 79% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescura al inicio del día.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la madrugada y estabilizándose en 14 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.