El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y 14°C. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 13°C en las horas más frescas.

A partir del mediodía, el sol se hará protagonista, y las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 26°C en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (alrededor del 80%), irá disminuyendo gradualmente hasta situarse en torno al 49% por la tarde. Esto generará un ambiente cálido y seco, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas. La dirección del viento cambiará a noreste hacia la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 20% en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable y propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

La puesta de sol se producirá a las 21:30, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de temperaturas agradables y cielos despejados. En resumen, Marín disfrutará de un día primaveral, ideal para paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en el exterior, aprovechando el buen tiempo que se prevé para hoy.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos a lo largo de la jornada, especialmente en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 85%.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y 14 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán bajando hasta alcanzar los 12 grados a las 05:00 y 06:00, antes de comenzar a recuperarse.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.