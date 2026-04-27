El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en la tarde, donde se prevé un ambiente muy nuboso y cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en las horas centrales del día, proporcionando un contraste notable con el fresco inicio del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 53% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se incrementará, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias en la tarde. Se anticipa que la precipitación será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 7 mm, especialmente en forma de intervalos nubosos con lluvia.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad. Las condiciones de viento también podrían contribuir a la sensación de inestabilidad atmosférica, lo que podría ser un factor en la posibilidad de tormentas aisladas.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12°C hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla en las primeras horas de la mañana y durante la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo variable, con un inicio fresco y nublado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados durante las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Silleda se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Vila de Cruces se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 92%, lo que podría generar una sensación de frescura al salir.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.