El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados hacia las 10 de la mañana.

La humedad relativa será bastante alta al inicio del día, con valores que oscilarán entre el 81% y el 84%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, alcanzando un 72% a media mañana y bajando aún más a un 70% durante la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 16 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 24 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén para la tarde, donde se podrían registrar velocidades de hasta 38 km/h entre las 18:00 y las 19:00 horas. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 15% en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque no se anticipan tormentas. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de inestabilidad, las condiciones climáticas se mantendrán favorables para actividades al aire libre.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con un valor de 24 grados , antes de descender gradualmente hacia la tarde y la noche. A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 21:31, se espera que la temperatura baje a 19 grados, proporcionando un ambiente templado para disfrutar de la velada.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura y sin previsión de lluvias significativas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, alcanzando los 24 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo cálido y confortable.

Hoy, 27 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:35. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en 14 grados y descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.