El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 63% y descendiendo gradualmente hasta un 43% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta esta variable, ya que el viento puede ser más intenso en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un leve aumento del 5% en la tarde, aunque esto no debería afectar la estabilidad del tiempo. La ausencia de tormentas también contribuye a un ambiente tranquilo y seguro para disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 18 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:30. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y la belleza natural de A Guarda en su máximo esplendor.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura oscilará entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 13 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas más frescas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.