El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Gondomar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , proporcionando un inicio de jornada fresco pero agradable.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 25 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Esta combinación de sol y viento suave hará que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipan intervalos nubosos que podrían aparecer, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, con un 30% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00, es recomendable que quienes planeen estar fuera durante ese tiempo lleven consigo un paraguas o impermeable, por si acaso. A pesar de esto, la mayor parte del día se mantendrá seco, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 24 a 25 grados .

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 60% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de calor podría ser moderada debido a la humedad.

Al caer la noche, el cielo volverá a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:30 horas. Las temperaturas descenderán a unos agradables 19 grados , creando un ambiente perfecto para disfrutar de la velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy se presenta mayormente favorable, con temperaturas agradables y cielos despejados, aunque con la posibilidad de algunas nubes y ligeras brisas. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de estar preparados ante cualquier cambio inesperado en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados al inicio del día. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C a las 14°C en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24°C en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura oscilará entre los 14 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.