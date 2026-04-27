El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados durante las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 22 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (94%), irá disminuyendo gradualmente, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, en torno al 54% a las 14:00 horas.

El viento, que soplará principalmente del norte y noreste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 6 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, aunque no se esperan precipitaciones significativas. Sin embargo, hacia las 19:00 horas, existe una probabilidad del 100% de tormentas y lluvias escasas, lo que podría traer un cambio en las condiciones meteorológicas. A pesar de esto, las lluvias no se anticipan como un evento severo, y la mayor parte del día se mantendrá seco.

La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 18 grados a las 21:00 horas. La humedad aumentará a medida que caiga la noche, llegando a un 83% hacia las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:29, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más nublado y fresco.

En resumen, Forcarei disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de algunas tormentas hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes que aprovechen las horas de sol, pero que estén preparados para un cambio en el tiempo conforme se acerque la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente en la tarde, donde se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 55%, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos ligeros.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Silleda se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.