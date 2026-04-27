El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente en la tarde, donde se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 55%, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos ligeros.

Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 88% a primera hora y bajará hasta un 48% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar nuevamente, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno.

El viento soplará predominantemente del norte, con velocidades que variarán entre 4 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante los momentos de mayor nubosidad y posibles lluvias.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se despeje nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a valores más frescos, alrededor de 15°C. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla en las primeras horas de la mañana y durante la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

Los ciudadanos de A Estrada deben estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es más alta. Se recomienda llevar paraguas y estar preparados para cambios repentinos en el tiempo. La jornada se caracterizará por un ambiente variable, donde la combinación de temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias ligeras marcarán el ritmo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 25 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas de la mañana, antes de comenzar a ascender.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Pontecesures, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Silleda se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.