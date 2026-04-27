El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 25 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas de la mañana, antes de comenzar a ascender.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 86% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 43% hacia el final del día. Esto podría generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que la temperatura suba, el ambiente se tornará más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 16 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 55% de intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque la precipitación esperada es mínima, con un total de 0.1 mm, es recomendable que los que planeen actividades al aire libre estén preparados para posibles cambios en el tiempo.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas y un aumento a un 55% en la tarde, lo que sugiere que, aunque hay una posibilidad de lluvia, es poco probable que se presenten tormentas severas.

En resumen, el día en Cuntis se perfila como mayormente soleado y cálido, con un ligero riesgo de lluvia en la tarde. Los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día agradable, pero es aconsejable estar atentos a las condiciones meteorológicas a medida que se acerque la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente en la tarde, donde se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 55%, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos ligeros.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se espera en Moraña un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:34. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 86% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.