El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, comenzando en un 87% y disminuyendo gradualmente hasta un 48% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en la mañana, pero a medida que la temperatura suba, el ambiente se tornará más seco y cómodo. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que alcanzarán hasta 53 km/h, provenientes del noreste. Este viento puede ser un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación térmica más fresca.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque con un porcentaje muy bajo del 5%. Esto sugiere que, aunque el riesgo es mínimo, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

La jornada se caracterizará por un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y un hermoso panorama. La salida del sol se producirá a las 07:34, y el ocaso será a las 21:30, lo que proporciona una amplia ventana de luz natural para disfrutar del día.

En resumen, hoy en Catoira se anticipa un tiempo mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de viento moderado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Pontecesures, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 12 grados, ofreciendo un inicio de día fresco pero cómodo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.