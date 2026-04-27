El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, A Cañiza se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 16 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana, alcanzando los 14 grados a media tarde. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, ya que se espera que el sol brille con fuerza.

A lo largo del día, la nubosidad será escasa, con intervalos nubosos que aparecerán en las horas centrales, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad. La temperatura máxima se prevé que alcance los 24 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios exteriores. Por la noche, la temperatura descenderá a unos 16 grados, manteniendo un tiempo templado.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que fluctúe entre el 48% y el 86% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero se tornará más confortable conforme avance el día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 15 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la tranquilidad del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia escasa hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de tormenta se incrementa hasta un 90%. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con un total de 0.9 mm, lo que no debería interferir con las actividades diarias.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con algunas nubes dispersas y una ligera posibilidad de lluvia por la tarde. Es un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, siempre con la precaución de estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, As Neves se despertará con un ambiente mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 11 grados hacia las 7 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.