El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

Hoy, 27 de abril de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:35. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco pero agradable.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 25 grados en su punto máximo alrededor de las 18:00. Sin embargo, a partir de las 14:00, se prevén intervalos nubosos que podrían dar un toque de variabilidad al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día, y solo un leve 20% entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que cualquier chubasco sería muy poco probable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 53% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, a pesar de que la brisa del noreste podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas en ciertos momentos, especialmente durante las horas de la mañana.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría ser notable para quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable tener en cuenta esta brisa al salir, ya que podría influir en la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un ocaso espectacular a las 21:30. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia el final del día. En resumen, Cangas disfrutará de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Bueu se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 2 de la tarde, pero se espera que el sol brille con fuerza, lo que hará que la sensación térmica sea más cálida.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Moaña se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 3 de la tarde, pero se recuperará hacia la tarde, llegando a un máximo de 25 grados en las horas más cálidas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.