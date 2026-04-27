El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, alcanzando los 24 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 24 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la jornada. Durante la tarde, se anticipan rachas de hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Es aconsejable tener en cuenta estas condiciones si se planea realizar actividades al aire libre, ya que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos en la tarde, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente la claridad del cielo.

La puesta de sol está programada para las 21:30, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La noche se presentará despejada, ideal para observar las estrellas y disfrutar de un ambiente tranquilo.

En resumen, hoy en Cambados se vivirá un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por la costa, realizando deportes o simplemente relajándose en un parque.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo cálido y confortable.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando un 79% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescura al inicio del día.

Hoy, 27 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:35. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en 14 grados y descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.