El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 26 grados a las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 km/h. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, ya que la humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, descendiendo del 87% en la mañana a un 50% por la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco, sin posibilidad de lluvias significativas. Las probabilidades de tormenta son nulas, lo que refuerza la idea de un día soleado y tranquilo. Sin embargo, se espera que a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación aumente ligeramente hasta un 35%, aunque esto no debería afectar el tiempo general del día.

El viento, que soplará principalmente del norte y noreste, alcanzará rachas de hasta 39 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 22:00 horas.

El orto se producirá a las 07:34, y el ocaso se espera para las 21:30, lo que proporcionará una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares, aprovechando el tiempo favorable y la belleza natural de Caldas de Reis.

En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 25 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas de la mañana, antes de comenzar a ascender.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se espera en Moraña un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:34. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 86% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.