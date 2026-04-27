El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Bueu se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 2 de la tarde, pero se espera que el sol brille con fuerza, lo que hará que la sensación térmica sea más cálida.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 80% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 66% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance rachas de hasta 37 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos hacia la tarde-noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Bueu disfruten de un día sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula hasta las 2 de la tarde, y solo se incrementa ligeramente a un 20% entre las 2 y las 8 de la tarde, pero sin expectativas de tormentas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 11 de la noche. El ocaso se producirá a las 21:30, ofreciendo un espectáculo visual con el cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 27 de abril de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:35. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco pero agradable.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Moaña se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la madrugada y estabilizándose en 14 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.