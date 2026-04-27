El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Barro, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:34. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 13 grados , con una humedad relativa que comenzará alta, alcanzando hasta el 88% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 13 grados hasta las 10:00. La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable. El viento, que soplará del noreste con velocidades de hasta 14 km/h, contribuirá a un ambiente fresco y cómodo.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas cambiarán ligeramente. A partir de las 14:00, se anticipan intervalos nubosos, aunque las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 26 grados a las 17:00. La humedad seguirá disminuyendo, llegando a un 49% hacia las horas de la tarde, lo que permitirá que el calor se sienta más llevadero. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la probabilidad de precipitación se incrementa a un 45% entre las 14:00 y las 20:00, lo que podría traer algunas lluvias ligeras o tormentas aisladas.

El viento también se intensificará durante la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del aumento de temperatura. A medida que se acerque la noche, las condiciones se estabilizarán nuevamente, con el cielo despejándose y las temperaturas descendiendo gradualmente. Para las últimas horas del día, se espera que la temperatura baje a 19 grados, con una humedad que comenzará a aumentar nuevamente.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un inicio despejado, seguido de intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente en las horas centrales del día, y disfrutar de las temperaturas agradables que se presentarán antes de que caiga la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se espera en Moraña un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:34. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 86% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando un 79% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescura al inicio del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.