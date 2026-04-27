El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados al inicio del día. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 67% y aumentando hasta un 90% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura comience a aumentar, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría ofrecer un alivio refrescante ante el calor. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá moderado, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hay un leve aumento en la probabilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque esta sigue siendo baja, con un 30% de posibilidad. Esto sugiere que, aunque el tiempo será mayormente estable, es recomendable estar atentos a cualquier cambio repentino en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:30. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará de esta jornada una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por la costa o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para aprovechar al máximo el entorno natural y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Gondomar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , proporcionando un inicio de jornada fresco pero agradable.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C a las 14°C en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24°C en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura oscilará entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.