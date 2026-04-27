El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de abril

El día de hoy, 27 de abril de 2026, As Neves se despertará con un ambiente mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17°C, con una humedad relativa que comenzará en un 77%, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. La brisa del este, con velocidades que alcanzarán hasta 9 km/h, contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y cómodo. A medida que el sol ascienda, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 21°C al mediodía.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más variable. Aunque la mayor parte del día será soleado, se anticipan intervalos nubosos a partir de las 14:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 95% en este periodo. Esto sugiere que, aunque el sol brillará, es posible que se presenten algunas nubes que podrían dar lugar a chubascos aislados. La probabilidad de tormenta también es alta en este intervalo, alcanzando un 90%, por lo que se recomienda estar preparado para posibles cambios en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18°C a las 21:00 horas. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 68%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. La brisa del este continuará, aunque con velocidades más moderadas, lo que permitirá que la noche sea tranquila y apacible.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un inicio soleado y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de chubascos por la tarde. Es recomendable que los residentes y visitantes se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y estén preparados para cualquier eventualidad, especialmente en las horas centrales del día. La jornada culminará con un cielo parcialmente despejado y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la noche en la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 11 grados hacia las 7 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las temperaturas oscilen entre los 12 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. Esta variación de temperatura sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 13 grados , con una humedad relativa que comenzará alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas, pero que irá disminuyendo a medida que avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-26T20:52:11.